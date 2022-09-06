消防人員呼籲，應養成人離火熄的觀念，避免火災發生。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

中秋節將至，桃市府消防局第二大隊幼獅分隊今針對轄內各工廠進行防災宣導，指導工廠員工消防安全與自衛消防編組訓練，並以中秋意象包裝火災應變實作，設置趣味關卡與宣導短劇等，盼以生活化方式讓第一線員工瞭解火災應變作為。

第二大隊大隊長戴明杉也呼籲，中秋連假期間，工廠或家人長時間離開時，應確實檢查各電器和瓦斯是否關閉，避免火災發生，且近年烹飪爐火、菸蒂或燒金紙釀災事件頻傳，因此養成「人離火熄」觀念相當重要，離開時應將火完全熄滅，保障生命財產安全。