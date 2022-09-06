楊鎮浯縣長偕吳有家鎮長履勘便民服務中心空間規畫和設施。（金沙鎮公所提供）

金沙鎮全新便民服務中心啟用，期待更好的的洽公空間帶來更好的服務品質。（金沙鎮公所提供）

金門縣府攜手金沙鎮公所打造優質服務團隊，斥資800餘萬元改造沙美車站1樓空間，規畫全新的便民服務中心，今天由縣長楊鎮浯與吳有家鎮長等人揭牌啟用，期待更好的的洽公空間帶來更好的服務品質。

沙美車站於1999年完工啟用，1樓主要作為民眾候車空間、司機休息室、旅服中心、戶政事務所及便民服務中心，2樓以上則是公所行政辦公室及代表會所在。在區位上屬於金沙鎮中心及交通轉運門戶，四通八達的位置相當重要。

縣長楊鎮浯說，他今天帶著感謝及恭喜的心情，來參加這座便民服務中心的揭牌儀式，回顧過去3年多來，縣府與鎮公所、代表會一起為金沙地區努力打拚，用心將縣府資源用在最適當地方，讓鎮政和縣政成果同步獲得提升。

楊鎮浯肯定金沙鎮各項大型建設在「阿家」鎮長的努力下陸續有序的推動，隨著這座嶄新便民服務中心的啟用，將以更優質的服務條件和品質，贏得鄉親的好口碑。

吳有家鎮長主持今天的揭牌儀式，縣府民政處長蔡西湖、金門縣公共車船管理處長吳志偉、金沙鎮民代表會主席周水土、副主席黃聰成與多位代表、官嶼里里長楊恭勤，浦山里里長周家才，西園里里長黃志明，三山里里長陳賜發，大洋里里長吳有泰里長、何斗里里長陳福林等人應邀出席。