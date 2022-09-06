環保署與全球環境教育夥伴亞太中心(GEEP APRC)於9月5日至6日，共同舉辦「2022年環境教育線上國際研討會」在6日圓滿落幕。全球共有16個國家、超過160位夥伴共襄盛舉。這是連續第2年由我國號召亞太地區的多個國家與夥伴，為環境議題及永續發展進行分享交流的年度盛會。

呼應聯合國永續發展目標(SDGs)的第11項核心目標「Sustainable cities and communities」，研討會主軸設定為「永續城市的環境治理」，探討人類社會生活與自然環境共生之關係，促成環境教育對話。會中邀請到亞太地區的多個國家，包含：日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南、印尼、不丹、澳洲以及臺灣的專家學者、實務工作者、學校教師、青年領袖等各領域夥伴，跨越國界，互相分享城市發展中的環境治理經驗和友善行動，以及公民如何在城市、校園及社區的日常生活中進行綠色轉型與實踐。

環保署署長張子敬於開幕式中表示：「臺灣自2020年開始大力推動全民綠生活，這同時也是臺灣2050淨零轉型的12項關鍵策略之一。希望公民不要小看個人的力量，可以透過日常生活的行動來促使、刺激產業和市場供給端做出調整、做出承諾，進而降低對環境的耗損。」環保署綜計處劉宗勇處長也以「從環境教育開展淨零綠生活」為題，分享臺灣的寶貴經驗。臺灣環境教育透過系統化的推動途徑，將我國全民綠生活中核心的飲食、旅遊、消費、居家、辦公等五大概念藉由多元、創新的推廣方式，觸及更多的民眾和群體，達成「環境教育處處在，天天都是綠生活」的目標。

在本次研討會的31位分享者中，其中有5位是來自不同國家的青年朋友，分享他們正在進行的環境倡議及行動。青年力量與創新思維，被視為社會發展的重要推力。許多的青年領袖具有高度的環境問題意識，帶領社會大眾認識和瞭解環境議題，更勇於提出倡議和行動，深具啟發性。雖然觀眾僅能透過線上參與，但透過留言的問答互動依然相當熱絡，來自越南青年創作歌手Phuong Anh，更在會中直接為大家帶來一首為地球行動的Green sounds歌曲，令人驚豔。

為期2天的國際研討會，再次表現出國際間對於「推動環境教育」的高度認同與期許。相信人們不管在城市或鄉村，都可以逐步藉由教育讓思維翻轉，促使人們在政策規劃、環境治理、產業發展、文化塑造、價值觀建立、人才養成等軟實力、硬實力的累積過程中，逐步帶來新的選擇、行動或改變。除了著重於知識經驗的學習外，另一個核心價值則是期待藉此建構並強化區域和全球的夥伴關係，透過「攜手合作」來促成更多的可能，增強對於環境變化的韌性力，形成更美好、永續的未來。