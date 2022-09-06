法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發 （Cyril Pellevat）應我國政府邀請，訂於9月7日至12日率跨黨派國會議員，以外交泡泡方式來台灣訪問。本團是去年10月參議院訪團、12月國民議會訪團、本年6月參議院訪團後，一年內法國國會第四度組團訪台，彰顯台法友好情誼，外交部表達誠摯歡迎。

訪團成員除貝勒發外，另包括外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）、法制委員會副主席馬克（Alain Marc）、德維莎（Brigitte Devésa）及樂維（Pierre-Antoine Levi）共5位跨黨派議員。 貝勒發等人訪台期間將晉見賴清德副總統、拜會立法院長游錫堃、監察院長陳菊，以及相關部會首長，並將參訪我國文經建設。

外交部表示，貝勒發副主席是台灣的長期友人，支持我國參與「世界衛生大會」（WHA）不遺餘力，尤其本年適逢法國5年一度的總統與國會大選年，法國參議院及國民議會兩院自3月初進入休會，貝勒發副主席仍積極參與歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」共同主席聯名致函世界衛生組織（WHO）幹事長支持台灣參與WHA，展現高度友好情誼。

外交部指出，此行是貝勒發副主席繼2016年、2017年後第三度訪台，訪問期間擬就全球與印太區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈、台法共同關注等議題交換意見，以進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係，並共同促進印太地區的和平穩定及經濟繁榮。