電影《藏匿處》將於中秋連假檔上映。（影格電影提供）

犯罪懸疑電影《藏匿處》6日舉辦首映記者會，主要演員何思靜、唐綸、邱九儒、陳楚扉以及導演陳彥光、監製辛曜宇一同出席。由於疫情影響，從拍攝至上映共延遲有兩年之久，如今終於上映眾演員們相當興奮。唐綸坦承第一次當男主角要扛票房確實有壓力；而《藏匿處》是何思靜拍攝的第1部電影作品，更獻出大銀幕初吻。

唐綸在《藏匿處》中飾演個性懦弱、不負責任，有點小聰明卻不上進到處惹麻煩的毒販國豪，與現實生活中認真努力的他截然不同，為了投入角色唐綸還去學抽菸，卻才第1口就被嗆到，咳嗽咳到肺都要咳出來了，他表示那股嗆辣至今仍忘不了，他拍攝期間吃不好也睡不著因此而瘦了一大圈，原本健美壯碩的身材蕩然無存，但反而更符合角色的懦弱感，讓他不禁莞爾：「我不用刻意節食就因為自己給自己的壓力加上規律運動就瘦了，大約瘦了 4 公斤掉到 68 公斤左右，也算是老天幫忙吧！讓我更融入角色！」

反觀削瘦的唐綸，邱九儒則是刻意加強健身維持身材在 78 公斤左右，讓自己看起來就很會打、也很耐打，也與唐綸做出對比。但同時邱九儒也為了要揣摩如何吸食毒品及吸食後的反應看了許多外國電影做研究，不斷地練習並與導演討論。

而女主角何思靜則表示《藏匿處》是她的電影處女作，時間順序上是先拍了《藏匿處》才陸續拍了影集《華燈初上》及電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，因此也有一點小緊張，為了揣摩與自己個性反差極大的角色，何思靜特地讓自己與人群隔絕，取消朋友聚會也不跟家人對話，甚至請家人不要關心自己，體驗孤獨感。

而在拍攝期間她與唐綸收工後都會互相傳訊關心、鼓勵彼此，並一同討論下一場戲如何表演，除了排解自己緊張的情緒同時也精進表演功力，兩人也因此培養出革命情感，對此何思靜也表示：「真的很感謝有唐綸，雖然我們都有點緊張，但這樣暖心的交流，我更放心的把自己交給唐綸，對於吻戲也沒想這麼多，反正是他就沒問題！」

談到印象深刻的戲份，何思靜與唐綸異口同聲的說出在拍攝床戲時，因為太累了，兩個人都在與對方對戲、鏡頭沒有拍攝到的時候就睡著了；而在記者會上被問到在片中邱九儒與唐綸之間有男男CP感，兩人甚至相約下次可以合作BL劇，何思靜則大笑：「不要跟我搶！但我還是可以尬演一角。」電影8日上映。