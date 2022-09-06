遊戲研發廠商傳奇網路（4994）6日公告8月自結損益與營收表現，單月營收1.37億元，較去年同期與前月減少。單月稅前損失1,011萬元，稅前每股虧損為0.09元，較去年同期轉虧損。累計今年前8個月稅前利益5,115萬，稅前每股盈餘為0.46元。

傳奇網路表示，8月營收較前月減少兩成。遊戲點數收入部份，在自行研發項目方面，傳奇網路全新力作《聖劍-亞瑟傳奇》台港澳版已於7月下旬正式於雙平台上架，目前穩定營運中，為傳奇網路第三季主要營運動能。授權收入部份目前均穩定營運中。

另因業外支出的部份，近期日圓匯率跌幅較大，故認列持有的銀行日圓存款未實現兌換損失較高，致整體稅前損益受影響。

傳奇網路過去以端遊見長，同時也累積不少經典IP，2015年開始轉型做手遊，中間歷經轉型期，後來連續三年虧損，營運陷入低谷。2018年底，傳奇網路授權旗下《拉普拉斯的神子》IP給中國遊戲廠商簡悅，開發為手遊《風之國度》，該遊戲在台灣、香港、日本等市場取得亮眼成績，才正式帶動傳奇網路走過轉型期。

展望接下來營運，傳奇網路表示，將持續推廣具有國際題材的遊戲類型以及IP。傳奇網路擁有許多經典IP，將過去的線上遊戲IP結合手遊、同時也將IP授權給其他研發廠商，例如傳奇與趣炫網絡合作研發的日系幻想MMO手遊《戰鬥吧龍魂》，於去年發行繁體中文版、國際版與日文版，也穩定貢獻傳奇網路每月授權收入。

此外，除了授權、自製遊戲以外，傳奇網路表示，也將深化各遊戲社群運作、並穩定現有海外市場營運表現。同時尚有多款遊戲同步研發中，未來將陸續釋出近期各款自研遊戲上市規劃。

傳奇網路也跨入元宇宙領域，先前與韓國WEMIX區塊鏈遊戲服務公司簽署合約，積極擁抱區塊鏈遊戲。WEMIX區塊鏈遊戲服務公司是由2000年2月成立的娛美德有限公司（Wemade）所設立，娛美德則是韓國指標性的遊戲公司之一，代表作包括《傳奇ONLINE》。

先前傳奇網路表示，與WEMIX的合作將改由授權公司發行。由傳奇網路授權遊戲，授權公司再與WEMIX合作，瞄準區塊鏈遊戲，以強化產品全球競爭力，並利用平台優勢將遊戲推廣到全球市場。