全聯集團旗下的全支付公司與好好證券6日宣布，雙方已在2022年8月26日取得金管會核准，將共同推動「開戶身分認證及授權與款項收付」試辦業務，這是金管會從2月24日推出主題式試辦案後，全台第一件核准案，雙方預計在2023年第一季推出「電支買基金」試辦業務。

金管會在2022年元月18日宣布舉辦「數位身分認證及授權」的主題式監理沙盒暨試辦專案，並廣邀各界為金融市場注入新活力，以加速政府推動金融科技業務。

好好證券董事長楊少銘指出，好好證券過去是科技公司，用基金交換（FundSwap）的金融創新，成為台灣首家依「金融科技創新實驗(金融監理沙盒)」完成修法、落地，並取得網路證券商執照的金融科技業者。這次，再以金融機構身分，獲金管會許可，領先業界藉由「試辦業務」持續再創新。

楊少銘表示，好好證券與全支付的本次試辦合作，若順利成功，不僅將讓基金投資人能更快速、便利地完成開戶，最值得期待的就是，投資人得以電子支付帳戶直接買賣基金。聰明購物找全聯，線上買基金，就來好好證券綁定全支付，輕鬆搞定投資大小事。

楊少銘指出，好好證券與全支付合作的試辦業務，是以第二類以上的電支帳戶，作為銀行數位存款帳戶外，並新增身分確認、身分驗證及授權工具。一旦試辦圓滿落地後，將能填補過去電子支付機構無法基金代理收付款項業務和前置綁定作業的缺憾，可望加速基金開戶的數位體驗。

楊少銘表示，好好證券不同於一般的證券商，專注在基金業務，主打數位開戶與線上交易服務，要協助過去傳統金融服務不到的年輕族群，大幅降低投資門檻以及成本，讓投資變得更簡單、效率、便宜。這與全支付，要拓展全聯消費客群以外的年輕消費者，有著共同客群目標。