新能源當紅，工研院今與台大合辦「綠能新貴崛起—新能源的職涯前景座談會」，與學子分享新能源產業人才需求。有人力銀行報告，2022年綠領人才需求比5年前翻倍成長，其中新能源成長最快的4種新職缺，分別是「分析師」、「碳盤查規劃師」、「碳中和規劃師」與「碳管理師」。

今天在台大校園舉辦的「綠領新貴崛起」座談會，邀來大同公司、104人力銀行、台達電子專家開講。

大同公司技術長林常平表示，電力與能源機組設施為半導體護國神山之助，但相關人才稀少，尤以跨領域系統整合人少最多，這已成國安議題，呼籲應提出人才培育的具體有效行動。

在政府推動淨零排放、能源轉型政策下，104人力銀行顧客價值經營處資深協理翁維薇指出，這帶動綠領人才需求近五年來翻倍成長。綜觀綠領職缺條件，可發現業主對於求職者的語言、跨域專長、工作態度都有一定要求。

她進一步說，根據該行求才庫統計，有4種職務在未來新能源市場成長非常多，分別是分析師、碳盤查規劃師、碳中和規劃師與碳管理師。

翁維薇說，當分析師需理論與實務兼具，需要跨領域人才，舉凡商業、工程、社科等科系都可以跨入。碳盤查師、中和師，得負責相關法規、碳權認證與交易，適合非常喜歡精算的人，化工、環工、都市規劃等同學蠻適合。至於碳管理師，就很需要經驗，適合商學院、工程領域畢業，但已有一定資歷。

在新能源人才培育上，工研院4年前就號召產學研共組電網人才發展聯盟，透過獎學金、專業課程培育人才；另外，台電與能源工程協會也設立「劉書勝紀念獎」，主要是對初入職場的傑出電網與電力人才，給予獎金與獎牌表揚。

台大電機系教授劉志文表示，過去電機系投入能源與電力產業比例不高，但現今在能源轉型、電業自由化帶動下，新能源產業是護國神山半導體業背後的重要神山。為了培育新秀，台大與工研院9月起合作推動「智慧電網與綠能跨域專長」，只要學生按部就班修課，完成所有指定課程，可獲得專屬學程證明。