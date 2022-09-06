北市松山區5日凌晨3時許發生女子遭性侵案件，一名年近40歲的女子，下班返家途中，遇到歹徒問路後尾隨，直至一處昏暗的空地，強押被害人性侵得逞，女子因高聲大喊「救命」引發附近民眾注意，警方獲報後逮捕20歲蔡姓慣犯，台北地檢署訊後以蔡男性侵前科累累，有再犯之虞，向台北地院聲請羈押。法官將於晚間9時30分開庭，預料將會裁准羈押。

20歲蔡男，曾經在文山區犯強制猥褻，案發前一刻，騎著共享自行車在路上閒逛，在南京東路見到被害女子獨自一人，先假意問路，並一路尾隨到松山區一處空地，強押被害人性侵，女子則高聲呼救，並大喊「救命」。

警方獲報後，立刻調閱監視器，發現蔡男身形肥胖，且有類似犯案紀錄，經附近鄰居、被害人指認，確認是蔡男，警方調閱周遭監視器，確認他犯案後往內湖地區躲藏，警方鎖定蔡男行蹤，持北檢核發的拘票逮人，並依妨害性自主罪嫌移送北檢偵辦。