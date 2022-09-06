中國大陸知名的大學和政府研究機構長期以來都依賴美國製造的晶片為其人工智慧 (AI) 技術提供動力，但現在美國限制這些高科技晶片對中國的出口。不過專家表示，雖然這類先進的英偉達與AMD晶片很難從別的製造商那裡獲得，但中國買家可以改為使用低端晶片的組合來複製其運算與處理能力。

《路透》報導說，美國晶片設計商英偉達公司上周表示，美國政府官員已下令向中國出口其A100和H100晶片必須先獲得許可證。另一家晶片設計公司AMD也表示，新的許可證要求會讓該公司的先進AI晶片MI250難以出口到中國。這一新的發展顯示美國要極力阻撓中國高科技能力的發展。

報導說，過去2年來十幾個公開的政府招標案顯示，中國一些最具戰略意義的研究機構中，對英偉達的A100晶片有很高的需求。例如北京清華大學去年10月花了40萬美元以上購買了2台Nvidia AI超級電腦，每台由4顆A100晶片驅動。

此外，同一個月內，中國科學院 (CAS) 頂級研究機構計算技術研究所在A100晶片上花費了約 25萬美元。今年7月，中科院大學人工智慧學院也在高科技設備上花費了約20萬美元，其中包括部分都包含了A100晶片驅動的伺服器。廣東暨南大學網絡安全學院、智能系統科學與工程學院，最近也花了大量的經費購買以這些先進晶片為主體的電腦，一些不知名的研究所也有同樣的需求。

報導說，連自稱「軍事大學」和「中央軍委直接領導」的中國國防科技大學（NUDT），也是A100晶片的買家之一。中國國防科技大學是世界上最強大的超級計算機之一天河2號的所在地，由於國家安全問題，自2015年以來一直在美國的黑名單上，這使得該大學無法訪問其超級電腦中使用的英特爾處理器。5月的一次招標顯示，該研究所計畫購買24個帶有AI應用程序的 Nvidia 圖形處理單元。招標書上個月再次公布，顯示國防科技大學尚未找到合適的供應商。

專家表示，一些中國晶片製造商可以用多個低端晶片組合的方式來取代這些先進的晶片。此外，英偉達的H100和AMD的Mi250雖然也被列入需要許可證才能出口的項目，但在中國政府機構的招標書中卻無法找到相關的內容。

報導說，有一些招標書顯示，中國打算轉向美國英特爾公司購買晶片，或提出購買不那麼先進的英偉達晶片，這突顯了中國對一系列美國晶片技術存在高度的依賴性。

《路透》認為，缺乏來自英偉達和 AMD 等公司的晶片可能會阻礙中國學術研究機構以具有成本效益的方式進行圖像和語音識別等高端運算研究，而圖像識別和語言處理在重視語音與圖像的智慧手機應用中很常見。此外，這類晶片還有軍事用途，例如搜索用於武器或基地的衛星圖像以及過濾用於情報收集目的的數位通訊技術。