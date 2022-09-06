彰化發生號誌桿倒塌砸傷女騎士意外，桃園市議員陳治文6日要求交通局全面檢視各路口號誌桿安全。（陳治文提供／蔡依珍桃園傳真）

彰化發生號誌桿倒塌砸傷女騎士意外，桃園市議員陳治文6日要求交通局全面檢視各路口號誌桿安全。（陳治文提供／蔡依珍桃園傳真）

彰化發生號誌桿倒塌砸傷女騎士意外，畫面怵目驚心，遭砸的新手媽媽恐全身癱瘓，議員陳治文6日指出，去年大溪就有號誌桿基座鬆脫，當時就要求交通局全面檢討，如今又發現大溪民權路康莊路口號誌桿基座淘空鬆動非常危險，大聲疾呼全面檢視各路口號誌桿安全，交通局表示，已加密啟動巡檢機制。

陳治文說，受到颱風外圍環流影響，加上燈桿基座鏽蝕倒塌，彰化員林市一處號誌燈桿3日竟突然倒塌，正好砸中在停等紅燈的女騎士，未來恐無法行走。

陳治文說，交通號誌包括燈桿重達100公斤，若再加上燈箱、倒數器、標誌牌面約50公斤，一面就高達150公斤，倒L型設計全靠底座固定支撐，長年在外風吹日曬雨淋，基座巡檢至關重要。

陳治文說，去年8月就曾發現大溪有號誌桿基座鏽蝕，立即請交通局會勘改善，當時也呼籲市府重視，昨天又接獲民眾反映，在大溪民權路、康莊路口的號誌桿，基座也已淘空鬆動，非常危險，除希望趕快修復，並徹底檢視全市各路口號誌桿的安全，避免隨處可見的號誌桿成「馬路殺手」。

交通局指出，接獲陳治文反映已立即通知契約廠商完成大溪民權路口號誌桿修復，截至7月底止，全市號誌路口總數為3661處，其中三色號誌3221處、特種閃光號誌450處，號誌維修員定期巡檢號誌，平均4至5個月全市號誌就會巡檢至少1次，平時若有其他項目檢修時，委外廠商也會一併巡檢路口號誌設備狀況。

交通局強調，依近期維修資料，桃園號誌桿倒塌事故都是因為車輛外力撞擊，造成車輛受損及駕駛人或乘客受傷，並沒有受天然風災或地震斷桿情事。