農業委員會水土保持局台中分局秘書楊燕山、課長林勇州等5名公務員，自2019起辦理多項細部工程，總工程款高達9000多萬元。林姓廠商成立「勇伯塗奶油吸奶嘴開葷夜」LINE群組邀官員及廠商加入，由羅姓廠商安排喝花酒及性招待。台中地院依貪汙罪各判楊、林徒刑2年10月及9年6月，其他3人獲判緩刑，可上訴。

判決書指出，楊燕山、林勇州等在2019年3月6日至2020年6月15日期間辦理18件細部工程，林姓廠商成立「勇伯塗奶油吸奶嘴開葷夜」LINE群組，邀官員及羅姓等多名廠商加入，楊燕山、林勇州等5名公務員先後由廠商安排到有女陪侍的理容KTV酒店及私人招待所，喝花酒或性招待。

檢方調查，楊燕山喝花酒11次、接受5次性招待，獲不法利益約10萬多元；林勇州喝花酒3次，不法利益2萬多元，其他3名公務員喝花酒6次到3次不等，各獲不法利益4萬至2萬元不等。此外，檢方還監聽查出林勇州收賄47萬元。

檢方起訴楊燕山、林勇州等5人，其中，林否認犯行，檢方認為他毫無悔意，建請法官從重量刑。

台中地院認為，楊燕山等人擔任公務員多年，卻接受有女陪侍的酒店宴飲、性招待；假借出差住宿，偽造收據詐取差旅費，破壞官箴、損及公務員信譽操守。

楊燕山等人自白認錯，犯後態度良好，並繳回犯罪所得；林勇州不但主動向廠商索賄，犯後否認犯行。法官依《貪汙治罪條例》不違反職務上行為收受不正利益罪及利用職務上之機會詐取財物罪，判楊燕山、林勇州各徒刑2年10月，褫奪公權3年；徒刑9年6月，褫奪公權5年。其他3人各判刑1年1月至2年不等，褫奪公權1至2年不等，緩刑2至3年不等。