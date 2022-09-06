後疫情時代，網路購物已成為消費市場最愛的購物管道。台中昌平商圈申請地方政府110年度台中商圈輔導獎勵計畫，日前辦理第一屆直播限時拍賣會，廣受好評，吸引許多民眾搶便宜好鞋，為昌平商圈開拓一條新商機。

台中昌平商圈早年曾是傳統手工製鞋區，皮鞋店到處林立，不過，隨著鞋子零售通路發達，加上國人消費習慣改變，昌平商圈上百家鞋店的榮景已不復見。

台中昌平商圈今年搶搭經濟部中小企業處的「雲世代商圈數位轉型輔導計畫」，以及續辦地方政府的「111年度臺中商圈輔導獎勵計畫」，再度運用直播的熱潮，搭配9月開學季活動，讓消費者在家就能輕鬆買好鞋。

為回饋收看的鐵粉，昌平商圈也推出分享貼文、邀人進直播就抽商品券等好康活動。這次的活動配合店家總計16間，其中包括10家鞋店業者及6家非鞋店業者，搭配線上直播、線下兌換商品券的方式，讓消費者先從線上知道昌平商圈豐富的業種，再讓消費者親自走到昌平路，發現商圈的獨特性與魅力。

此外，這次直播為了讓收音及觀看品質的提升，也特別與位在東協廣場二樓的台中跨境體驗示範基地N/S Terminal進行合作，靠著這股直播熱潮，慢慢地引領商圈數位轉型，讓店家面對後疫情時代，也能一齊努力開創全新道路。