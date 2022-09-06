本周五（9日）就即將是蝦皮購物的「9.9超級購物節」，為了下半年緊接下來的各個盛大購物節拉開預熱序幕，今年就在本檔率先推出6張0元起免運券、百萬汽車禮包，以及2張史上最低全站85折神券，暖身開跑首周的站上買氣即達一周近30%成長，至今已突破400萬人領取免運券，更創下高達千萬遊戲人次瘋搶「LUXGEN百萬汽車禮包抽獎券」，遊戲人次對比過去提升4倍，更祭出有史以來刷聯名卡最高獲25%蝦幣、6000元刷卡金回饋，可是卯足全力拼99。

蝦皮購物「9.9超級購物節」將於9月9日下午1點起1折開搶獨家色KANGOL口袋小包，原價1080元，優惠價108元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「9.9超級購物節」將於9月9日晚上10點起1折開搶全新Switch OLED款式 斯普拉遁3版，原價1萬700元，優惠價1070元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「9.9超級購物節」將於9月9日下午4點起1折開搶Aesop香水，原價5300元，優惠價530元。（蝦皮購物提供）

而今（6日）蝦皮購物也首揭曉9月9日當天逾70家品牌旗艦店，即將登場的限時最低1折優惠商品，從凌晨0點陸續再開搶純金條塊、蝦皮獨家色的KANGOL口袋小包，以及最近最新上架的Switch OLED款式 斯普拉遁3版等，另外還攜手麥當勞、漢堡王祭飲料點心1元起，再加碼祭中秋夯品4折起，以及夏慕尼、陶板屋等知名餐廳經典套餐券限時特賣199元，中秋不烤肉也能划算吃大餐。

蝦皮購物「9.9超級購物節」將於9月9日凌晨1點起1折開搶APPLE iPad 10.2 ，原價1萬500元，優惠價1050元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「9.9超級購物節」將於9月9日凌晨0點起1折開搶Xiaomi 12X智慧型手機，原價1萬6999元，優惠價1700元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物推出挑戰蝦皮安心退「倒退舞」，完成指定任務就有機會得到999元購物金。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物今年就祭出提前領人人6張的全站0元起免運券，即抽iPhone14購物金，更加碼全站99元購物金，玩汽車寶箱就抽「百萬汽車禮包抽獎券」，9月9日當晚9點觀看蝦皮直播，即加碼抽「LUXGEN URX 5+1全景樂活版」百萬休旅車禮包，還有當天全日享史上全站最低85折神券，包括消費滿2000元即可最高現折5000元，再有1張商城85折、4張88折神券。同時為了讓消費者更了解蝦皮「安心退」流程加快、整體節省了25%退貨退款時間，特地也邀請了人氣網紅溫妮、見習網美小吳、Peeta葛格一起跳蝦皮安心退「倒退舞」，吸引大家參與9月9日前的指定任務，完成即有機會得到999元購物金。