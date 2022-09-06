謝立琪(Kiki)畢業自北藝大美術系，憑校花級美貌和D罩杯胸圍常登上PTT表特版，過去雙十國慶因換上國旗比基尼，被網友封為國旗正妹成為話題人物，在IG吸引超過69萬人追蹤，時常透過社群平台和網友分享生活日常；近日她赴外景拍攝，貼身旗袍造型相當火辣。

近日謝立琪飛到金門出遊，於當地知名地標陳景蘭洋樓拍照留念，她特意換上緊身小旗袍與建築合照，傲人美胸幾乎將衣服撐爆，胸前開水滴型領口曬出雪白美乳，短裙幾乎逼近神秘三角地帶，洩修長腿根，謝立琪開心表示：「真的很喜歡這張」；除了被拍，謝立琪拿起攝影機充當起攝影師，甜喊：「要給我拍嗎？」側身照片更火辣，渾圓弧度超級明顯，裙襬開衩處似乎一度飛起，差點露出蜜桃臀。

謝立琪到金門旅遊。（圖／kiki_hsieh Instagram）

風吹起謝立琪的裙襬，一度差點走光。（圖／kiki_hsieh Instagram）

謝立琪曬出當天拍攝的影片，她背對鏡頭展現性感背影，當天風有點大，不只吹起她的頭髮，還吹起旗袍裙角，有隨時走光的風險，讓網友不免替她捏一把冷汗。

到金門旅遊的她拍攝許多照片，今（6）日打卡發文：「早安！kiki已經準備好要上戰場了！來金門就是到處戰地風情～各種迷彩拍好拍滿啊」，謝立琪換上迷彩風格的內衣，身後是槍枝模型，為金門之旅耗費巧思，許多網友紛紛留言：「性感的戰場女神」、「真美，好性感」、「我方敵方直接簽訂協議，看到辣妹直接停火」、「敵軍肯定棄械投降」、「我可以當妳的醫護兵」。