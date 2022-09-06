劉在錫（左起）、俞利、李光洙、製作人趙孝鎮及金東鎮6日出席《韓星地帶：逃脫任務》記者會。（Disney＋提供）

Disney＋原創韓國節目《韓星地帶：逃脫任務》邀來劉在錫、李光洙、「少女時代」成員俞利主持，3人必須在4小時的任務時間裡努力生存並完成任務，但途中會遇到殭屍、膠水等意想不到的難關，今（6日）在首爾舉辦記者會，劉在錫透露「因為關於『逃脫』的節目實在太多了，就想說如果是『生存』的話會是如何呢」，便向熟悉的製作單位提案，成為了該節目製作的契機。

與劉在錫合作過多檔節目的製作人趙孝真也忍不住爆料「劉大神」爆出人性本能的一面，「很久沒跟劉在錫一起錄節目了，這次拍攝卻看到他對著鏡頭罵，有點像是他在罵我的感覺，真的是第一次看到他這樣。」劉在錫急忙解釋並非自己變了，「這其中可能有點誤會，我平時也不是不會罵髒話，只是之前他們都幫我剪輯掉了，這次趙孝真PD卻沒有幫我剪掉！」也笑曝在裡面的4小時完全無法休息，製作單位絲毫沒要放過他們的意思。

李光洙被問到繼《Running Man》後再次與劉在錫合作的心得，他表示雖然離開節目，但還是很常與劉在錫聯繫，「在錫哥都會買好吃的食物給我，我們也是在同一個健身房做運動，所以不會有時隔很久才合作的感覺」，劉在錫也透露2人是「即使不說話也能心意相通的關係」，不論是在綜藝節目上還是私下都和自己很合拍。俞利也分享參演原因，除了因為是密室逃脫愛好者外，另一個就是想要直觀劉在錫和李光洙之間的好默契。

《韓星地帶：逃脫任務》共8集，本周四（8日）起於Disney＋獨家播出。