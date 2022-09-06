新北永和5日驚傳分屍案，54歲梁男被殺害肢解，屍體剩左腳且頭顱消失，涉重嫌大哥今（6）下午在北市羅斯福路一處超商落網，警方調閱監視器發現兇嫌將醒目的「紅色行李箱」寄放於超商，拜託店員若兇嫌回來拿行李箱時，務必拖住對方，因此店員再次遇到兇嫌時，便藉故攀談、拖延時間，讓警方順利逮人。

根據警方說法，循線調閱監視器時發現，兇嫌於今上午時曾前往台北市中正區一家超商寄放紅色行李箱，警方拜託超商店員，若看到兇嫌再次現身時，務必幫忙拖住兇嫌，果然嫌犯於下午現身超商取回行李箱時，店員藉故攀談，讓警方掌握兇嫌行蹤，於公車站牌帶到人。

據悉，兇嫌向警方供稱，死者梁男每次都向他借3至5千，已陸續借了5萬元未還，31日晚點兄弟倆再度爆發口角糾紛，他遂在本月1日凌晨3點趁弟弟睡著時一刀刺向心臟，對方當場斃命，早上6點多將死者頭部砍下，中午1點多扔垃圾車，隔天（2日）清晨再將雙手、右腳砍下，晚上7點多再度丟垃圾車。

死者友人聯繫不到人報案後，警方發現屍體，兇嫌在5日晚間發現有警察在家門口，心虛之下收拾行李與財物搭公車逃離，當天先露宿公館街頭徹夜未歸，6日把行李寄放在超商後，又搭車去了三重、台北車站，龍山寺，返回公館羅斯福路的超商時就遭警方逮捕；目前警方將在明日將兇嫌移送地檢署。

警方表示，兇嫌遭逮時身上有16萬5千元現金，行李箱裡面也裝滿棉被衣物，疑似打算逃亡，兇嫌將行李箱寄放超商，警方調閱監視器後，調派人力埋伏，今下午順利逮人。梁男大哥被逮回警局時，情緒略憤怒，面對記者提問表示，弟弟「一個人住三間房」且借錢不還，他感覺被欺負才痛下殺手。