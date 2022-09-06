衡陽路15號建築物曾經是文星書店所在，推測建於昭和3年(西元1928年)以前，已具有近百年歷史，「台北城中文化復興運動系列—你我錯過的文星時代」為守護城中地區具有時代意義的老建築，即日起至10月23日在衡陽路15號展出文星書店的閱讀與出版歷史。

現今城中地區具有時代意義的老建築，多數被改建拆除，原貌已不復存在，曾是文星書店的衡陽路15號建築物尚保存完善，見證當時榮町興盛繁榮的城市文化治理，也乘載戰後五六○年代文星書店開拓出版原野的珍貴歷史。

1950至60年代，由蕭孟能、朱婉堅夫婦所創辦的文星書店，以啟發智慧及傳遞知識為宗旨，為社會大眾打開思想之窗，戮力於思想的、生活的、藝術的、文學的之出版發行，嚮導台灣一代文化發展。

「文星書店」作為戰後第一家整合實體書店、出版社、雜誌、藝廊之文化產業，「文星」時代造就許多文化人，最著名的《文星》雜誌、「文星叢刊」系列，匯聚上百位優秀作者，聚集殷海光、林海音、余光中、許常惠、何肇衢、李敖，以及劉國松等重磅文化人。「文星」是當時思想家、青年作家、藝術新銳發聲的創作平臺，對於孕育文學作家、藝術家，推動臺灣文化思想之發展影響甚鉅，亦帶動早期出版業茁壯成長，啟發許多出版人投入文化出版事業。

為守護城中文化歷史拉開序曲，透過「守護城中」、「衡陽印象」、「文星故事」三大主軸，一覽城中歷史文化脈絡與發展。展覽期間限定推出「播種後的春天」、「文星來找碴」，邀請探索文星的奧秘；「文星流轉新舊交享閱」歡迎民眾攜帶「文星書店出版的書」交換「台北城主題」讀物或持「衡陽路舊照片」至展場分享，並參與互動活動，即可兌換限量「文星文具組」。