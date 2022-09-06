東鹼(1708)今年受惠產品價格調漲、航運事業租金走揚，加上俄烏戰爭催化化肥行情高檔延續，營運持穩墊高。8月營收8.82億元，月增29.5％，年成長118.36％；前八月營收54.39億元，年增95.04％。

此外，材料-KY(4763)也因出貨推進，8月營收4.17億元，年增98％，連續兩個月創下上市來新高；前八月營收26.34億元，年增53％。三福化(4755)8月營收4.19億元，年增8.6％；前八月40.3億元，年增46.68％。

全球化肥生產高度集中。超過60％化肥由全球前五個國家/地區出口，約60％氮肥由全球前五個國家/地區出口、超過75％磷肥由五個國家/地區出口、超過90％鉀肥由五個國家/地區出口。今年國際形勢動盪，化肥的生產和貿易不確定性強，化肥價格大幅上漲。

其中，鉀肥是資源屬性產品，具有資源壟斷性，俄羅斯、白俄羅斯分別是第二和第三大生產國，合佔全球鉀肥貿易量41％，兩國鉀肥出口嚴重受阻，引發鉀肥價格大漲。

尤其，據國際化肥協會（IFA）3年平均數據（2017~2019年），大陸是最大的化肥用戶，使用全球近四分之一的化肥供應量；其次為印度；美國約佔全球肥料使用量10％。大陸對鉀肥進口依賴度較高，進口成本飆升，更是大幅推高鉀肥價格。

分析師指出，東鹼受惠漲價挹注上半年淨利7.32億元、超越去年全年水準，EPS 2.94元。鉀肥受制俄烏戰爭衝擊天然氣、化肥生產支援，歐洲國際大廠相繼減產，供給縮減，支撐報價高檔延續，第三季每噸價格約562美元，較去年同期成長約161％；搭配散裝航運事業因船隊多以一年期約為主，今年表現持穩，烘托營收穩步墊高。