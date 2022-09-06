當選英國執政保守黨黨魁的特拉斯，6日接替強森成為新首相，預定公布內閣成員名單，特拉斯原擔任外交大臣，遺缺料由柯維立（James Cleverly）接任，而英媒指柯維立和特拉斯一樣，亦是對華鷹派。此外，特拉斯料將在8日公布應對能源價格飆漲的政策，包括凍結電力及天然氣價格上限。

據英媒報導，特拉斯新內閣的重要職位已有確定人選，將由她最親密盟友擔任，包括現任就業暨退休保障大臣柯菲（Therese Coffey）內定出任副首相兼衛生大臣；檢察總長布雷弗曼（Suella Braverman）接任內政大臣；商務大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）轉任財政大臣；教育大臣柯維立（James Cleverly）接外交大臣一職。在保守黨黨魁決選中輸給特拉斯的前財相蘇納克，已表明不會在特拉斯的內閣中任職。據《衛報》報導，特拉斯也無意延攬他入閣。

新任外相柯維立現年53歲，曾任中東及北非事務國務大臣、歐洲與北美事務國務大臣，他過去一年來與特拉斯在外交事務方面密切合作，接任外相後，料將延續特拉斯力挺烏克蘭並制裁俄羅斯的政策。今年3月，柯維立在受訪時表示，中國決不能支持俄對烏入侵。柯維立還有保守黨前主席的經驗，有助於特拉斯為2024年大選規畫。

英國《每日電訊報》指，柯維立是對華鷹派。而2017年7月底至8月初，英國國會友台小組副主席兼保守黨台灣之友會會長羅信岱（Andrew Rosindell）率跨黨派議員訪台時，擔任下議院議員的柯維立就是訪團成員之一。

另外，現任國防大臣華勒斯（Ben Wallace）續任原職，自烏俄戰爭開始以來，他一直與特拉斯密切合作採取堅定立場，並提供烏克蘭軍事援助。特拉斯已承諾，要在2030年之前將英國國防支出提升至不低於國內生產毛額（GDP）3％。

但特拉斯執政的頭幾個月，經濟問題料將居主導地位。當前，英國民眾最關心能源價格及生活成本飆升問題。《每日電訊報》報導，特拉斯最快會在8日宣布凍結一般家庭的電力及天然氣費用，維持在現時每年平均1971英鎊的水平，直至2024年，即預計下次英國舉行大選為止。