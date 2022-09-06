九合一大選倒數不到三個月，首都台北市是兵家必爭之地。據《自由時報》5日公布的最新民調結果，陳時中的支持度為30.13%，領先蔣萬安的22.92%與黃珊珊的20.52%，另有32.03％無意見。有網友在網路論壇直言，「就算是最新民調，也掩蓋不了陳時中年輕票崩盤的事實了」，引發討論。

該名網友在網路論壇Dcard上表示，「根據最新的民調，陳時中30％、蔣萬安22％、黃珊珊20％，看起來嚇死人」，但原PO爆出內幕直言「是民進黨想要操作棄保，讓選票流到蔣萬安那邊，再用綠色網軍一舉擊潰蔣萬安」，更指出「然而這個年齡分析就很有意思了」，20至29歲是所有年齡層裡面最討厭陳時中的，民調只有13%，根本是完全崩盤，黃珊珊在這個年齡層則是領先不少，原PO說「這次18歲公民權很多人都看在眼裡，誰暗中使絆子以後就別想拿年輕人的票」。

原PO點出了該份民調最不合理之處，「主要是蔣萬安在40至49歲、50至59歲，這兩個年齡層的民調偏低，不太符合之前其他民調的結果，國民黨在很多地方的支持主力都是50至59歲的高中專科學歷，尤其是外省第二代，這部分蔣萬安沒有40%完全不合理」，同時指出「60歲以上的民調也是怪怪的，蔣萬安老人支持度只有20％，這真的太扯淡」。

此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「關於綠營的民調怎麼做的，這邊就不多說了，但還是老話一句，不到最後一刻都不要鬆懈」、「別小看綠色網軍的威力」、「說真的我算是民進黨的，但陳時中我真的投不下去」、「這民調真的超級瞎」。