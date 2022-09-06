台灣賽車教父廖老大（廖志賢）跨行手搖飲後，起初加盟店如雨後春筍般成立，卻頻傳品質不一，掀起熱議。日前有網友在新北市驚見廖老大飲料店也有攤販版本，一片黃的配色，引發各種奇特的聯想，再度創造話題。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO廖老大飲料店的照片，開玩笑說是「廖老大茶飲連鎖2.0」，原來該加盟主以攤車的形式，在新北市新莊區五工二路做生意，由於拍攝時間為晚上，全部都是黃色的攤車顯得格外搶眼；另一名網友則在白天看到該廖老大飲料攤，拍下照片並PO網分享。

廖老大飲料店攤車版。（圖／爆廢公社）

照片曝光後，掀起廣大的迴響，被部分網友揶揄：「這好像辦喪事的檯子喔」、「這畫面是子孫有友孝某」、「這樣開說不定比店面賣得好喔！！因為廖老大的飲料口味，真的不適合店面的水準」；也有網友表示：「這聰明行動的，沒店租壓力」、「希望南港也會有店面或是行動攤子，我也想去喝看看」、「好喝衛生，方便買，都是值得鼓勵的」。

網友給廖老大飲料攤車版的評價。（圖／臉書）

廖老大近日接受《中時新聞網》影音專訪，針對飲料加盟店掀起的風波做出回應，表示台灣沒有任何一個飲料品牌敢保證加盟店的品質都一樣，「只是我廖老大敢做敢當，出來直接批評自己的加盟主」，也提到每個人的味覺都不同，好不好喝見仁見智；另外，廖老大因宣布暫停加盟，被傳損失一億四千多萬，廖老大表示合約中有寫不能退加盟，但發現一百多家的加盟店品質參差不齊，決定主動退回一億四千萬的加盟金，並強調自己的店不會收掉，「我有幾十億的資產，我只有兩家直營的紅茶店，你覺得我會倒嗎？」