許光漢在韓國舉辦粉絲見面會，造型帥氣。（一起娛樂提供）

許光漢日前在韓國舉辦粉絲見面會，開心與粉絲合影。（一起娛樂提供）

許光漢在韓國舉辦粉絲見面會，大批粉絲到場支持。（一起娛樂提供）

影帝鄭雨盛日前曬出與許光漢合照，掀起粉絲熱論。（摘自鄭雨盛IG）

許光漢以《想見你》、《你的婚禮》等多部影視作品，累積高人氣，日前飛往韓國展開為期9天的宣傳行程，更把第1次的粉絲見面會獻給韓國粉絲，門票一開賣秒殺，被韓媒譽為「全新的亞洲初戀」，連韓國影帝鄭雨盛也在IG曬出和許光漢的合照，引起粉絲熱情留言。

許光漢在當地除了忙緊湊工作行程，仍把握空檔放鬆，開心品嚐大醬湯、炸醬麵、烤牛腸等，自嘲：「因為韓國食物真的太好吃，所以胖了2公斤。 」

他首場見面會命名為「PRESENT」，因為「禮物」是這次彼此能見面最佳的詮釋，在台上演唱他的歌曲〈SOUFFLE〉，還特地苦練韓劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》主題曲〈Beautiful〉，並清唱吳赫的歌〈wingwing〉，引起尖叫。

《想見你》主演柯佳嬿、施柏宇、顏毓麟3人也特別為許光漢錄製影片，柯佳嬿笑虧：「怎麼沒有帶我一起去首爾玩。」並貼心提醒許光漢在韓國要放輕鬆、好好享受這個歡聚的時光。

許光漢在2場見面會圓滿落幕後，感性向粉絲喊話：「辛苦了，謝謝你們的支持，之前會在網路上看到韓國粉絲舉辦很多聚會、應援，真的很窩心，現在疫情趨緩，可以跟大家見面是一件非常棒的事情。」盼以後能與粉絲們常常見面，「你們的心意我都有收到，未來我會用更好的作品來回報你們。」