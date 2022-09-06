以《臨淵而慄》入選坎城享譽國際的日本導演深田晃司，台灣時間6日凌晨偕同日本女星木村文乃、瘖啞男星砂田原子，出席新作《LOVE LIFE》在威尼斯影展舉辦的世界首映，深田晃司出席記者會時，為加深觀眾記憶還以手勢比出2個「L」代表片名縮寫，2位演員則配合大比「愛心」，可愛模樣萌翻現場。

該片描述一名已婚女子「妙子」與前夫剪不斷、理還亂的愛情關係，映後贏得全場觀眾的熱烈掌聲，女主角「複雜精湛、令人信服」，入選今年威尼斯影展「主競賽單元」，木村文乃將與好萊塢女星凱特布蘭琪、潘妮洛普克魯茲及比利時女星薇吉妮愛菲亞爭影后寶座，值得一提的是，深田晃司之前常跟老班底演員合作，但該片卻是他與女星木村文乃的首次合作。

深田晃司曾以《臨淵而慄》勇奪得坎城影展「一種注目」評審團獎，前年他將自己的電視劇處女作《虛情真意》重新剪輯成4小時電影版，也入選坎城影展。深田晃司是在年輕時聽到坂本龍一前妻、女歌手矢野顯子的同名歌曲時大受感動，瞬間靈感湧現，決定依歌詞內容改寫為電影劇本，果然助他首次入選威尼斯影展「主競賽單元」。

第79屆威尼斯影展將於台灣時間11日凌晨舉行頒獎典禮。