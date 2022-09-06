中國大陸剛剛批准了康希諾生物(CanSino Biologics)的吸入式新冠疫苗緊急使用權，成為世界上第一個批准使用吸入式 Covid-19 疫苗的國家。與針劑相比，吸入式疫苗接種當然更有效率。

CNN報導，這種吸入型疫苗稱為克威莎-空氣型(Convidecia Air)，利過噴霧器將疫苗與空氣混合，然後以嘴吸入。該公司的針劑型克威疫苗已在大陸使用，並已在部分國家獲得緊急使用權，比如匈牙利、墨西哥、馬來西亞、巴基斯坦、智利。

根據世界衛生組織 (WHO)的資料，克威莎空氣疫苗唯一已進入臨床階段開發的吸入式新冠疫苗之一。

與多數國家改用疫毒共存的政策不同，大陸繼續堅持嚴格的零冠狀病毒政策，這使得許多城市因為疫情的起伏限制人員流動。自8月下旬以來，已有70多個大陸城市被完全與部分封鎖，影響了3億多人的生活。

大陸官方認為，之所以疫情起伏，與老年人的疫苗接種率低有關，因此他們要推動更方便的疫苗接種型式。

與此同時，變種的新冠病毒，使得第一代疫苗的保護力持持降低，而且與西方開發的mRNA疫苗相比，大陸本土疫苗提供的抗體保護作用本身就較弱。

目前尚不清楚新的吸入型疫苗將如何配發與使用，康希諾公司表示，在疫苗上市之前仍需通過一些監管程序，並表示其產品將在國內面臨激烈的競爭。

康希諾在新聞稿中表示，克威莎-空氣型，主要作用在呼吸道，使呼吸道的體液、細胞和黏膜能夠免疫新冠病毒。