謝金晶在發片記者會上，賣力唱跳。（羅永銘攝）

謝金晶6日舉辦新專輯《直直動》發片記者會，邀來王彩樺、哥哥謝順福到場祝賀。她的新歌曲風大多為電音舞曲，擔心被拿來跟「同父異母」姊姊謝金燕做比較？謝金晶大方說：「不會擔心，喜歡我的粉絲不會這樣比較，我第一次發電音，也會覺得很榮幸。」謝順福則說：「被比較也是光榮，姊姊是天后級別。」

謝金晶熱愛跳舞，日前拍攝MV在現場狂跳200遍，跳到雙腳發麻，甚至不慎流血，專心在工作狀態的她，起初都沒發現，直到換裝時，工作人員驚見血跡後才看到她的傷口，她形容當時跳舞跳到雙腳大姆指完全沒知覺，謝順福昨送上安慰又幽默說：「沒事，沒有什麼是一泡（湯）不能解決的。」

她在現場開心大秀舞技，王彩樺送上金曲獎座造型蛋糕打氣，哥哥謝順福則戴上父親豬哥亮的招牌馬桶蓋假髮、印有Q版豬大哥的西裝上台祝賀，還帶來金鐘獎座為她演藝事業加持，她感性說，長兄如父，感謝哥哥一直在身邊，當最可靠的應援，她哽咽：「我會更努力。」

她過去曾與王彩樺合作拍攝戲劇，在戲裡王彩樺是她阿姨，戲外則是很照顧她的姊姊，她坦言父親當年罹癌病逝後，王彩樺主動幫她預約健康檢查，她當時身體有輕微脂肪肝、尿酸有點高，現在已沒大礙。