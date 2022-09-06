教育部今天公布第1波「專案輔導學校」共2校，高苑科技大學、大同技術學院都是因財務惡化和欠薪上榜，但教育團體分析，兩校處境大不相同，高苑科大的處境更為嚴峻。

教育部今天召開退場審議會，高苑科大、大同學院都因符合「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」及「學校積欠教師薪資，且經學校主管機關依教師待遇條例之規定處以罰鍰」，被列為專輔學校，改善期限到民國112年5月31日。

全國私校工會傍晚透過媒體群組表達意見，大同學院在退審會審議前，就已依照「私立學校法」被命於111學年度起停招，今天的審議結果影響不大。但對高苑科大來說，今天退審會出爐後，勢必再次重創學校的招生。

私校工會指出，高苑科大的問題在於「內部紛爭」，董事會與校方不合，持續不願捐資，如果資金不足支應學校日常支出，不必等到明年5月的改善期結束，就可能被提前依「私立學校法」第55條命令停招。

私校工會理事長尤榮輝接受中央社電訪表示，教育部可以動用的「武器」很多，退場條例和私校法可以交叉運用。高苑科大勞資雙方若有心救校，應放下成見好好溝通。

高教工會組織部主任林柏儀接受中央社電訪表示，高苑科大仍有許多學生，「不是典型要立即退場的學校。」董事會不願捐資，被批評無心經營，教育部也已向法院聲請解散董事會，但可能還要等3個月以上，才會有結果。

林柏儀表示，大同學院現已停招，未來可能就是朝向停辦。他認為不論是哪一所專輔學校，董事會如果早已無心辦學，主管機關應盡快處置，以公益董事取代，確保師生權益。

全國教師工會總聯合會（全教總）發出新聞稿指出，第一波名單的兩校都出現明顯財務危機、積欠薪資，退審會經過審慎過程，做出的決議於法有據，對避免紛爭、確保師生權益具有一定的功效。

全教總也認為，退審會給予兩校明確的改善時程，可避免學校處於不定狀況而懸而不決，也有利校方、師生清楚定位。全教總呼籲主管機關在處理後續退場時，應確保校產回歸公共，避免董事會有任何機會脫產。