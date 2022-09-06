二、三名互相拉扯？民進黨台北市長候選人陳時中在多份民調中暫居第三，無黨籍候選人黃珊珊在民眾黨全力支持下坐二望一。前立委林郁方今(6日)在《大新聞大爆卦》節目中指出，台北市長柯文哲過去兩次選舉都得到綠營選票援助，這次黃珊珊雖有可能得到陳時中選票棄保，但也要慎防自己的選票回流到陳時中身上，國民黨候選人蔣萬安則目前民調顯示勝出的可能性較高。

林郁方表示，「你說柯文哲第一次可以當選是誰在支持他？坦白講是民進黨的人明助或暗助在幫他的忙。第二次的選舉丁守中為什麼落選？就是因為那個公投把事情搞得複雜化，一邊投票一邊可以開票，這種鬧劇在民主國家，大概只有台灣可以出現這樣子的。美國不一樣，因為它有時差的問題，台灣這樣一個小的地方，台北一個都市一邊開票一邊投票，這很奇怪的一件事。後來開票開一半，有些人可能本來要投另一個人，就把票投給柯文哲了。」

「那個(改)投給柯文哲的人，基本上還是綠色的人嘛！」林郁方說，「所以有過去8年這兩次柯文哲的得票，跟民進黨之間這樣勾勾纏，這樣拉拉扯扯的密切關係，救火的這樣一個關係的話，黃珊珊是柯文哲指定的人，他不想搞個文景之治嗎？那你覺得過去兩次投票有支持過柯文哲的人，有沒有可能還是會支持黃珊珊？我覺得有，因為投票有時候變成一種習慣。」

林郁方指出，「所以我認為黃珊珊要擔心她的票會不會回到陳時中，而陳時中也要擔心他的票會不會流出一部分到黃珊珊身上去。蔣萬安應該照自己的步伐去走，不必想太複雜。目前綜合各家民調來看，比較特殊的那個民調就不講了，看起來蔣萬安現在是在領先的這個位子上，如果保持這樣下去的話，我認為蔣萬安的機會是蠻大的。」

「因為現在看起來疫情又要再起來了。」林郁方強調，「陳時中你是一個逃避戰場、脫離戰場的將軍嘛，你(本來)是指揮官嘛，你這場戰爭還沒有打完啊！而且現在情況看起來變得有點危急了。你將軍要離開這個戰場，只有兩個選擇，第一個選擇，你打贏了，所以你這個戰爭可以結束了；第二個是，你打輸了，你自己不想再繼續打下去了，上面也不想你打下去，然後你就離開。你是哪一個？顯然是後者嘛！」

林郁方說，「所以你從防疫的戰場跳到台北市選舉的這個戰場來，你並不是帶著光芒、榮耀過來的。欸，革命尚未成功，將軍已經逃亡，你認為這樣很好嗎？我認為不好。」