1名女網友日前帶著讀小二的女兒在路邊發現一處豐胸整形廣告招牌，內容寫「尋奶啟示，奶奶快回家」，女兒於是問她「這個廣告女生的奶奶不見了嗎？」女網友則尷尬地謊稱應該是阿嬤真的走失，女兒則繼續問為什麼不放奶奶本人的照片，讓女網友崩潰喊「到底為什麼要放這種讓家長很難解釋的廣告」。

該女網友在臉書「路上觀察學院」發文表示，她日前與小二女兒在路邊發現一處大型廣告看板，該看板是某整行診所的「豐胸」廣告，上頭寫著「尋奶啟示，奶奶快回家」，還稱用複合式隆乳讓你「找回奶奶」，並放上1名豐滿的美女照；小二女兒當場問原PO「這個廣告女生的奶奶不見了嗎？」

女兒發現一處豐胸整形廣告招牌，內容寫「尋奶啟示，奶奶快回家」，問說「這個廣告女生的奶奶不見了嗎？」女網友則尷尬地謊稱應該是阿嬤真的走失。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

面對女兒純真地提問，該女網友當下只能苦笑扯謊稱「可能…她阿嬤走失了吧」，女兒繼續問說應該放上「走失奶奶」的照片，還問目前報警了嗎，是走失還是離家出走，原PO也只能繼續無奈回應「可能是走失了吧」；事後發文「到底為什麼要放這種讓家長很難解釋的廣告」。

其他網友留言「小學，直接正常健康教育就好了，何必說謊，教育不能等喔」、「我的真的不見了」、「看來台南有很多走失的長輩」、「奶奶從高雄走失到台南了喔」、「我前幾天也有看到耶，只好趕快分散我兒子注意力」、「小二了，可以直接說是整形手術了」、「女鵝啊：他們找回家的...都是假的奶奶」。