民進黨台北市長候選人陳時中近日提出公廁「廣設免治馬桶」的政策，引起外界熱議，話題持續延燒。最近有一份最新的民調顯示，高達86％的網友反對「免治馬桶政策」，僅有不到2成的人贊成，甚至留言表示「把經費用在維護設備與清潔才是重點」，引發討論。

《老天鵝娛樂》5日在YouTube官方頻道以「陳時中提案公廁改裝免治馬桶，你各位贊成嗎？」為題，進行網路投票，截至今（6）日晚上9時，共有5萬人投票，其中86％的民眾「反對陳時中提案公廁改裝免治馬桶」，14％的民眾「贊成陳時中提案公廁改裝免治馬桶」，許多網友也在留言區紛紛表示自己的意見。

網友留言表示「把經費用在維護設備與清潔，以及提高清潔人員的薪資和工作品質，我想會比較有CP值」、「說實在，拿那些錢不如好好消毒，搞防偷窺，增加更多無障礙廁所才是王道吧」、「裝沖水器比較實用，不用另拉電，維護容易，造價便宜，清潔人員打掃更方便」、「把錢花給辛苦的厲害的清潔人員培養更實在，還有大眾對公共設施的使用習慣教育」、「維護清潔衛生才是重點」。