韓國喜劇片《樂透大作戰》圍繞在南北韓軍人之間，為爭奪57億（約1.3億台幣）頭彩獎金，甚至還添加「南韓頭彩在北韓迫降」這個驚險刺激的奇特想法，讓該片自上月24日在韓上映後，不僅逆勢登上整體票房冠軍，更在昨（5日）累積超過117萬觀影人次。而該片淨製作費只有50億韓圜（約1.11億台幣），損益平衡點約為165萬觀影人次，回本已經是遲早的事。

對此，製作方開心表示：「這是超越所有競爭作品，不斷獲得口碑後所創下的數字，因此更加意義深遠。演員之間的搞笑化學反應，原封不動地融入片中，相信票房將在觀眾們的熱烈支持下繼續下去。」男主角高庚杓聽聞票房告捷，也說：「當時試映會結束後非常擔心，想說應該要給觀眾帶來歡笑的作品，如果不好笑該怎麼辦。雖然產生這種不安感，但還好觀眾們在影廳裡哄堂大笑和鼓掌，反應很好，讓我很激動，也感到欣慰，心情很好。」

縱橫電影、戲劇與綜藝的高庚杓，自2010年演出電視劇《叢林的魚2》出道後，就不斷挑戰自我，自《請回答1988》中「善宇」一角爆紅後，之後陸續接演《嫉妒的化身》、《芝加哥打字機》、《私生活》、《D.P：逃兵追緝令》、《分手的決心》、《極速首爾》等話題作品。時隔多年，以《樂透大作戰》回歸喜劇題材，他有感而發地說：「選擇這部作品時，一直抱持著想笑的心情，我需要一部能愉快拍攝、愉快觀賞的電影。」

日前他曾在電影《分手的決心》中飾演刑警，因為查案過程吃不到高級壽司而感到委屈，這回又因為冒失讓頭彩彩券飄向北韓，陷入「委屈大慘劇」。連續2部電影的角色都好委屈，也讓他被媒體暱稱為「委屈演技第一人」，他對此笑說：「劇本非常有趣，從觀眾角度來看，完全無法預測劇情會如何發展，從事件發生、收拾殘局、戰勝逆境的過程都很有趣。讀完劇本後，會覺得這是一部溫暖的人情喜劇，更沒有讓人討厭的角色。」

還不忘補充：「我喜歡演喜劇，但隨著時間流逝，有些部分我已經遺忘了。我從《SNL Korea》第1季開始，就作為劇組成員活躍起來，那時我學習並產生興趣。時隔許久，我終於又有機會帶給觀眾歡笑，所以懷抱著喜悅的心情演出，並盡了我最大努力。」《樂透大作戰》本月30日起在台上映。