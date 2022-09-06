國際搖滾天后艾薇兒(Avril Lavigne)從15歲出道後，每次推出新歌都造成轟動，龐克風更一度引起年輕人模仿風潮；2013年突然消失歌壇，到了2015年才證實患萊姆病，不得不淡出養病。近期艾薇兒重新回歸樂壇，時常會在社群平台和粉絲分享近況，一組火辣照讓粉絲紛紛暴動。

擁有搖滾氣質的艾薇兒今（6）日曬出一組照片，並寫下：「Very，Versace」，照片中她單穿凡賽斯的外套，依舊是代表性的強烈眼妝和金髮，下半身是黑色短褲和網襪，充滿叛逆感，下一秒艾薇兒開腿蹲下，讓胸型更加明顯，能清楚看到東西半球的弧度，幸好有長髮遮擋，否則恐怕走光；不過艾薇兒一向反骨，她側身面對鏡頭，頭髮完全擋不住胸前兩點，直接大方曝光在鏡頭，在後期製作加上星星符號遮擋，才免去私照外流風險。

這組大膽火辣的照片獲得67.2萬人按讚，許多人不吝嗇誇讚：「尤物」、「太兇猛了」、「最美麗的」、「太辣了吧」、「妳是凡賽斯新任的繆思女神嗎？」

艾薇兒回歸後就很敢曬出好身材。（圖／avrillavigne Instagram）

艾薇兒近期帶著單曲《Bite Me》回歸樂壇，強烈曲風和MV一曝光就掀起全球樂迷的討論，和過去零變化的驚人美貌更是引起網友熱議，而她也終於正式在好萊塢的星光大道留下名字，擁有一顆屬於自己的星星，艾薇兒興奮表示從未想過會獲得這項榮譽，回憶首次來到這條名人之街的印象，是高中剛輟學時，自己訂立目標要成為一位歌手，如今時隔多年，艾薇兒特地穿上當時的同一件帽T來現場摘星，意義非凡。