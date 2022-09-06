美國一位大自然攝影師馬修·尼科爾斯( Mathew Nichols)日前在社群曬出雷尼爾峰國家公園(Mount Rainier National Park)一處冰洞奇觀，七彩絢爛的色澤令人嘆為觀止，吸引網友爭相留言。鑑於洞穴隨時會崩塌，當局呼籲遊客千萬要遠離這股「致命吸引力」。

華盛頓州第二大日報《新聞論壇》(The News Tribune)報導，神秘冰洞就位於華盛頓州雷尼爾峰國家公園(Mount Rainier National Park)內，有別於其他，當入口穿透一縷陽光，反射至頂部呈現五彩繽紛的顏色，宛如走入夢境一般，視覺效果相當震撼。

不過看似美麗卻暗藏玄機，國家公園管理局(NPS)2日在官網發布聲明警告，「冰洞融化容易坍塌，屆時可能造成嚴重傷害。尤以每年這個時候是冰融巔峰期，不建議遊客進入通道。」

馬修·尼科爾斯在Instagram寫下，「我來的時機剛好，顏色持續了將近2個小時，然後漸漸消失…」

「簡直不敢相信我的眼睛，專程到這裡見它一面，完全出乎意料之外，這絕對是我這輩子看見最神奇的事物!」

事實上，園區早在1980年就曾關閉冰洞，原因為不安全的條件，包括像小客車一樣大的冰塊從天而降。