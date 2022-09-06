由於國民黨立委集體抵制公督盟，拒絕揭露利益衝突迴避資訊，公督盟執行長張宏林今天砲轟國民黨台北市長參選人蔣萬安是「國民黨聽話的狗」。對此，國民黨立院黨團反批公督盟只是假監督、真護航的無良側翼，是民進黨附隨組織。

國民黨團表示，公督盟長期以來早已淪為民進黨政府「附隨組織」的公督盟，因國民黨集體抵制該聯盟不公正的評鑑，就以「狗」辱罵蔣萬安，企圖用低俗的字眼逼迫就範，坐實執政打手的惡名；國民黨團拒絕接受一個「不公正」、「不客觀」且甘為特定政黨及政治人物作嫁，一個「附隨組織」假裝公正的監督。

國民黨團強調，黨團成員向來以民意為依歸，在立院捍衛全民的權益，絕不輕忽真實民意的監督；反觀民進黨政府執政以來，一再在立院用多數暴力碾壓民意，附隨組織公督盟可有監督？

國民黨團質疑，公督盟對於民進黨為陳水扁量身修法「會計法」，讓貪污除罪化；民進黨罔顧民生，強行通過行政命令備查案，護航萊豬、核食影響全民食安，對於這些綠委甘做行政部門橡皮圖章，自我閹割監督權讓總預算逕付二讀的案例，民進黨惡行罄竹難書，公督盟可有用過不堪字眼監督？

國民黨團批評，對於假監督、真護航，國民黨團絕不配合，國民黨團也不接受任何不當的扭曲及抺黑；同時正告公督盟，勿再扮演執政黨打壓在野民意的無良側翼。