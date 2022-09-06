趁著本周即將舉行的蘋果秋季發表會前，亞果元素就推出了全新「GRAVITY C2 磁吸式無線快充行動電源」，支援 iPhone 12系列及以上機型的最新MagSafe磁吸充電功能，且內建10000mAh電力容量，支援 PD / QC 快充，最高輸出可達20瓦，不僅可透過無線充電模式為AirPods充電，還可透過USB-C 或 USB-A 輸出孔，搭配充電線同時為其他裝置充電。

GRAVITY C2 支援MagSafe 磁吸充電功能，一吸即貼，手機直放、橫放都好充。（亞果元素提供）

同時更於背面設計了折疊型支架，可同時為手機充電並成為手機支架使用，另外還首次與國際知名矽膠收納袋品牌「Stasher」合作，在官網商城獨家推出「GRAVITY C2 x Stasher 薊花紫限量版組合」，搭配Stasher採100%純矽膠製成的方形矽膠密封袋作為外包裝，可完全回收及被生物分解，更通過美國FDA及台灣SGG等國際檢驗標準，成為可重複使用的商品包裝，可收納GRAVITY C2等3C配件、食物、旅行用品等，即日起於亞果元素官網商城及直營門市獨家開放預購，原價2570元，預購價1690元，預購期間更享有最低「62折起」的配件組合優惠。