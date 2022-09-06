「第29屆台灣國際女性影展」今（6日）舉辦記者會，金曲歌后阿爆（阿仍仍）受邀擔任本屆的影展大使，她表示，一直都知道這個極具代表性的影展，所以接到邀請時非常開心。尤其今年的影展主題以「音樂、聲音」入題，與自己關係密切，觀賞電影的過程對她而言是很大的滋養。並稱，「女性」影展在許多人看來就像是貼了標籤，這個困境就和原住民相同。但最重要的是，不管什麼性別，都能在電影裡看見前人遇到的困境與力量。

她日前在IG聲援Podcast節目《百靈果News》主持人凱莉和Ken因跳原住民舞蹈挨轟不尊重事件，今被問及此事她也提及「剛好最近也有一個海鮮不海鮮的（指楊丞琳吃海鮮奢侈事件）」，接著表示，自己在看這些影音片段時，都習慣先找原始影片，「現在就是一個片段的時代，我們可能因為片段的一些畫面會有不同的解讀，跟旁白、配樂一樣，就會變成不一樣的樣子，所以在看這些東西的時候，資訊要多一點才能判斷」，也感嘆「本來網路是很輕鬆的事情，因為這樣變得很不輕鬆」，並透露現在會要求自己減少使用社群的時間，對身體心靈比較健康。

她不忘舉例自己在金曲獎上的「原住民有天賦」爭議，覺得有討論都是好的，「網路是個好東西，你可以現身說法，但對於輿論要有判斷能力，有可能對方今天是心情不好，反正他可能明天就會去罵別人」，不過她也認為這是公眾人物必經之路。至於如何面對輿論？樂天的阿爆笑曝自己很愛看網友留言，因為很多都很有創意，「我會覺得『天啊！我怎麼沒想到可以這樣罵人』，會想要給他一個讚，然後經紀人就會阻止我。」

「第29屆台灣國際女性影展」將於10月14日至23日於光點華山電影館舉行，共有11大單元，蒐羅85部來自世界各地的優質好片，接下來還有選片指南、講座交誼廳系列活動、深度對話框系列論壇、映後觀點面對面等豐富活動即將開跑，影展期間亦會在華山光廊舉辦為期2天的快閃市集與影迷同樂，售票將於下周六（17日）下午1點正式啟動，觀眾可在OPENTIX售票系統劃位購票。