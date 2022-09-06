台大校務會議推薦校長候選人，晚上進行開票。（林志成攝）

台大今天舉行臨時校務會議，就9位校長候選人由172位校務會議代表進行推薦投票，只要得1／3同意（58票），即獲推薦，可以進入下一階段的遴選。這次獲得推薦的有李百祺、郭大維、陳文章、黃瑞仁、葉丙成及楊志新等6人，其中郭大維「不推薦」票最少，是在校內最受期待的新校長人選。

這次參加台大校長遴選的9位候選人，包含台大研發長李百祺、台大前代理校長郭大維、台大工學院院長陳文章、台大法律系特聘教授陳聰富、台大電資學院院長張耀文、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、台大文學院院長黃慕萱、台大電機系教授葉丙成、台大醫學院附設癌醫中心醫院院長楊志新。

依台大「校長遴選委員會組織及運作要點」，只要獲得1／3校務會議代表支持即獲推薦，但各候選人達到推薦門檻票數後，就不再繼續計票，也不會排出各候選人的得票高低順序。

這9位校長候選人已在日前完成治校理念說明，今天由172校務會議代表進行推薦投票，但最後僅154人領票，投票從早上9時進行到晚間7時，之後進行開票，到晚間9時多才結束。

最後推薦票數達到1／3門檻（58票）獲得推薦的有李百祺、郭大維、陳文章、黃瑞仁、葉丙成及楊志新等6人，而陳聰富、張耀文、黃慕萱等3人因未達58票門檻，所以未獲推薦。

獲得推薦的候選人中，從他們得到的「不推薦」票，可以看出在台大的實力，「不推薦」票愈少，代表在校內愈受歡迎。6位獲得推薦者得到的「不推薦」票數，李百祺33票、郭大維20票、陳文章54票、黃瑞仁55票、葉丙成84票、楊志新82票，郭大維「不推薦」票最少，顯示他是最受校務會議代表期待的新校長人選。

台大校長遴選委員會共有21席委員，包括3席教育部官派代表、9席學校代表（含教研人員、行政人員、學生）、9席校友及社會公眾人士。這次獲得推薦的人選，校長遴選委員會9月中旬將對這些候選人的同事進行訪談，10月初逐一與候選人面談，預計於10月8日前選出校長當選人。