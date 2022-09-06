涉NFT詐騙吸金 連千毅晚間上銬移送新北檢

有幫派背景的黑道直播主連千毅被指控涉及NFT（非同質化代幣 ）詐欺案，今天被刑事局搜索拘提。刑事局掌握連千毅等詐欺犯罪事證，今天共查獲連千毅、楊耀福等4人到案，現場查扣直播GRA鑽戒15只、Iphone 13模型機28支，以及「著作權及肖像權使用同意書」與籌設發行NFT等相關文件資料。今晚詢後全案依涉犯刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送新北檢偵辦。

早在今年5月，他與另名網紅「勾起你心中的惡」，就在網路為了NFT詐騙案互嗆，甚至約對方談判，引發警方與政府關注。當時立委質詢警方態度軟弱「像麻糬」，警政署副署長劉柏良氣定神閒回答：「我們拭目以待」，如今總算偵破此案。

連千毅當時與勾惡互嗆，相約談判，最後還是道上大哥出面調停，讓立委質疑警方對黑道沒約束力。實際上刑事局早已私下展開蒐證，經過連月來調查，掌握犯罪事證後才收網，就是要將這個NFT詐騙集團一網打盡。

刑事局偵查第四大隊接獲報案，指稱被害人向連千毅等人購買虛擬通貨NFT區塊鏈商品後，無法兌換相關賦能及商品，獲報後與新北市刑大、蘆洲、永和、板橋分局、台北市北投分局、高雄市三民第一分局、桃園市中壢分局、保二總隊等單位共組專案小組，並報請新北檢檢察官黃冠傑指揮偵辦。

警方初步查出連千毅等人的犯罪手法，是先跟共犯組成NFT發行公司，利用連千毅在網路直播的高人氣，以直播方式誇大渲染NFT帶來的賦能價值，之後再不履行兌現責任，藉此詐財。連千毅晚間被上銬移送，據了解他否認詐欺，認為只是幫NFT發行代言行銷。