中國氣象局9月6日在新聞發布會上表示，今年8月全國平均氣溫高達22.4℃，為1961年以來歷史同期最高，有500個國家氣象站的最高氣溫突破8月歷史極值，另有267個站突破歷史最高溫紀錄。

據《央視》報導，中國氣象局在新聞發布會上對近期大陸天氣進行分析和預測表示，8月的全國平均氣溫為1961年以來歷史同期最高，較常年同期偏高1.2℃。全國平均降水量82.4毫米，較常年同期偏少23.1%，為1961年以來歷史同期第3少。而突破歷史極值氣象站包括重慶北碚（45℃）、湖北竹山（44.6℃）、四川合江（43.6℃）等共267個。

氣象局說，今年高溫日數異常偏多，6月13日至8月30日大陸中東部地區出現持續性、大範圍高溫天氣，此次高溫過程具有持續時間長、範圍廣、強度大、極端性強、影響大，綜合強度為1961年有完整氣象觀測記錄以來最強。8月，全國平均高溫日數5.2天，為1961年以來歷史同期最多。西南東北部、華中中南部、華東中南部及陝西南部等地高溫日數普遍有20～30天，比常年同期普遍偏多15～20天。

其次，受持續溫高雨少影響，長江流域等地氣象乾旱持續擴大。截至8月31日，長江中下游以及重慶中南部、四川西部和東南部、西藏中東部等地存在中度至重度氣象乾旱，局部特旱。持續高溫乾旱造成重慶、四川等地山林火災多發，長江幹流及洞庭湖和鄱陽湖水位較常年同期明顯偏低，對部分地區農業生產、水資源及電力保供影響較大。

第三，區域性暴雨過程多。8月全國出現8次區域性暴雨，北方和南方各有4次，與常年同期相比偏多。另外，颱風生成及登陸偏少，雷電、大風、冰雹等強對流天氣多處發生，內蒙古雲南受災較重。

8月大陸共發佈預警信息6.5萬條，較去年同期相比增加26%，高溫成為主要預警事件類型。其中，高溫紅色預警信息發佈數量占月紅色預警信息發佈總量的87.8%。