兩個相愛的人結婚，學歷高低真的有那麼重要嗎？一名醫生出自書香世家，20多年前不顧家人反對，先斬後奏娶了學歷低的女友，還生下3個高顏值的子女，原以為幸福的未來就此展開，不料孩子的學習狀況讓醫生備感挫折，不僅兒子考大學沒被錄取，女兒考高中也落榜，讓這名醫生不曉得該如何面對家中的長輩。

原PO在臉書「匿名2公社」分享友人的真實案例，他表示，朋友是某中小企業的小開，同時也是一名醫生，20多年前和醫院的同事相戀，卻因為對方學歷低再加上家境清寒，婚事遭到了家長反對，友人的媽媽還因此提出要求：「只要女方考上大學，就迎娶過門」。

殊不知，女方連續考了三年，竟不被任何一間大專院校錄取，日、夜間部的二專、三專也全數落榜。但這段期間，友人和爸媽謊稱已經與女方分手，順利獲取千萬金源開設診所後，更不顧反對地，將女友娶進門，婚後生下一子二女，全都遺傳了女方的高顏值，但後續的發展卻是友人始料未及的。

原PO表示，友人為了孩子的教育，特地選在台北市蛋黃區置產，讓孩子進最好的學區，砸大錢受最好的教育，但「基因的力量很強大！」，即便在升學率接近99%的時代，友人的兒子仍上不了大學，正面臨重考的命運，而女兒在高中落榜後被送到私立女中，今年考上某私立老牌大學，這一切看在友人爸媽眼裡滿是無奈。而原PO也只能傾聽友人訴苦，暗自心想：「不聽老人言吃虧在眼前，真的不知道該如何安慰」。

文章一出引來許多不同討論的聲音，網友紛紛留言，「現在考不上大學真的也是奇葩，零分都能上了」、「好的都遺傳爸爸，壞的都遺傳媽媽？要不要這麼X障啊！」、「我怎麼看都是顏質比不過人家，就批評人家沒腦袋」，不過也有網友建議，「既然台灣的大學都考不上，何不出國留學，也許小孩不適合台灣的教育制度」、「其實婚姻幸褔最重要，兒孫自有兒孫福」。