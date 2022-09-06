大宗商品價格飆漲 澳Q2經常帳盈餘達183億澳元 21:332022/09/06 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲統計局6日公布，受惠於大宗商品價格飆漲，澳洲第二季經常帳盈餘較首季暴增156億澳元至183億澳元，此為連續13季呈現盈餘，創下史上最長時間紀錄，而這有助於支撐該國經濟抵抗全球經濟衰退浪潮。數據亦顯示，煤炭年度出口額首次超過1,000億澳元。 奚夢瑤為賭王兒生2娃身價飆漲 享貴婦生活連睡衣都鑲鑽 亞馬遜報喜未見消費需求下滑 盤後股價飆漲13% 用電飆漲民生用電恐遭波及 環團籲：用電大戶自發綠電 #億澳 #大宗商品價格 #飆漲 #經常帳盈餘 #澳洲統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民代指外籍看護代辦費飆漲近3倍 南市勞工局將調查 17:512022/08/03 生活 澳洲煤炭商股價狂飆 Whitehaven Coal 今年暴漲兩倍 04:102022/08/27 全球財經 能源危機＋電價飆漲 歐元創20年新低 11:322022/08/23 財經 上櫃生技股飆漲吸金近四成 蓄勢戰前高 12:072022/08/24 財經 蘋果財報優、盤後股價飆漲4％ 供應鏈來勁 12:022022/07/29 財經 疫情、俄烏戰爭致建材飆漲 光田醫院空調小包商陷周轉困境 15:112022/08/23 社會 Q3以來東協股市全線上漲 東協基金表現亮眼 12:132022/08/11 財經 原物料飆漲衝擊獲利 UA調降全年財測 22:132022/08/03 財經 油價飆大賺暴利 艾克森美孚Q2每秒賺6.7萬 04:102022/08/01 全球財經 亞馬遜Q3財測樂觀 股價飆漲 04:102022/07/30 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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