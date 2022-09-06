澳洲統計局6日公布，受惠於大宗商品價格飆漲，澳洲第二季經常帳盈餘較首季暴增156億澳元至183億澳元，此為連續13季呈現盈餘，創下史上最長時間紀錄，而這有助於支撐該國經濟抵抗全球經濟衰退浪潮。數據亦顯示，煤炭年度出口額首次超過1,000億澳元。