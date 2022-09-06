中國人民銀行9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率（RRR）2個百分點，即外匯存款準備金率由現行8%下調至6%；離岸人民幣兌美元匯率連日走貶，9/6來到6.959，ING安智銀行經濟研究部門提醒，這兩件事沒有直接關係，「RRR削減不會改變人民幣貶值的趨勢！」

ING研究團隊指出，這一輪人民幣匯率疲軟來自強勢美元，以及對美聯準會在即將舉行的9月會議上將進一步升息的預期，而且人民幣匯率短期內還會繼續偏弱，估計到今年第三季末，兌1美元的人民幣匯率預測會到7.05美元。

經濟學界指出，中國人行不是第一次調整外匯RRR，過往發生的利率削減，根本沒有產生任何持久的影響。

對於人民幣匯率近三個月的走勢，ING外匯策略分析部門認為，接近今年底，各國利率在加速升息一陣後，將出現一段「休息區」，屆時可能有助於人民幣略有走強。因此，ING預計到年底，兌1美元的人民幣將降至6.85美元。反之，如果美國聯準會在2023年繼續保持非常鷹派的政策基調，ING可能需要再將此項匯率預測，修改為「較弱」的人民幣。