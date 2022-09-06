今（6日）首場活動在東安社區以「繪出東安的社彩」啟用，由宜蘭縣議會副議長陳漢鍾、文化局及當地居民共同揭幕。（宜蘭縣街頭藝術協會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

近來彩繪牆在全台各社區、各巷弄為重要的裝置藝術，往往成為網美IG打卡熱點；宜蘭縣街頭藝術協會成立以來，致力於推廣街頭藝術文化，針對「蘭陽嘻哈YOUNG社區」計畫，今（6日）首場活動在東安社區以「繪出東安的社彩」啟用，由宜蘭縣議會副議長陳漢鍾、文化局及當地居民共同揭幕。

宜蘭縣政府文化局委託財團法人大二結文化基金會，推動「111年有夢、宜蘭挺你–社區築夢計畫」，以鼓勵青年返鄉創業。對於「蘭陽嘻哈YOUNG社區」計畫，副議長陳漢鍾挹注經費以茲鼓勵，其宜蘭縣街頭藝術協會規劃在羅東鎮7個社區以噴漆塗鴉彩繪美化環境。

該協會理事長王捷民表示，今以東安社區打頭陣，象徵好的開始，接下來將在樹林、漢民、南豪、仁德、仁愛、仁和共6個社區彩繪塗鴉，預計11月前陸續完工，帶給鄉親新的視覺享受。

王捷民說，集結6人之力、費時10天，共同完成高6米、寬12公尺的塗鴉彩繪牆，主要設計以早期的東安社區為意象，結合傳統木材蓄水池、象徵返鄉青年的蒼鷺、鴛鴦及湖中女神，以守護社區的寧靜與祥和，讓羅東呈現不同的風貌。

宜蘭縣羅東鎮東安社區發展協會理事長林捷肇表示，此地未整理前雜草叢生、觀感不好，經各界努力、美化後，帶給社區一片熱鬧繁榮，將繼續整修凹凸不平的地面，讓環境更好，可做為之後舉辦活動的場地。

陳漢鍾表示，社區彩繪在全台各地已盛行一段時間，像是台中著名的彩虹眷村，就吸引不少觀光客前往朝聖，希望藉由此計畫美化社區環境、活絡在地文化，讓街頭藝術不斷創新、傳承，以鼓勵青年返鄉打拼、永續發展，為宜蘭帶來新氣象。