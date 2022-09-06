《雨馬》改編自作家小野繪本故事，為客家委員會委託紙風車全新製作之客家親子劇。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

《雨馬》故事內容具啟發性，提醒大家對土地的歷史要記得與了解，才有力量向前走。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

客家委員會與苗栗縣政府攜手合作，委託紙風車劇團9月16日晚上7點30分、17日及18日下午4點、晚上6點、7點30分在苗栗縣竹南鎮竹南國中海口分校預定地，展開為期3天精華版演出暨靜態展示，將象徵幸福與希望的「雨馬」帶給苗栗鄉親，全程免費邀請大手牽小手走進劇場。

《雨馬》改編自作家小野繪本故事，為客家委員會委託紙風車全新製作之客家親子劇，並已在台北市、台中市及高雄市演出，現場觀眾超過萬人參與。

《雨馬》故事內容具啟發性，提醒大家對土地的歷史要記得與了解，才有力量向前走。全程以客華語交錯演出，教育性十足，希望能為苗栗帶來幸福彩虹的記號與祝福，讓所有孩子與鄉親都能如同歡猴島的花族與猴族們一樣，平安度過疫情，恢復正常的生活。

客委會副主委鍾孔炤表示，去年在台北自由廣場舉辦首演時，數千名觀眾登記索票，立即額滿，而在國內外疫情最嚴峻時，《雨馬》線上演出更有超過43萬人觀賞，引起熱烈迴響。這次客委會與苗栗縣政府攜手與紙風車劇團把「雨馬」帶來苗栗，讓小朋友們走進客家劇場，在新學期帶著滿滿的祝福與希望去迎接新的挑戰。

縣長徐耀昌表示，感謝客委會將《雨馬》帶到苗栗演出，將客語融入戲劇，不但讓兒童從看戲中學習客語，並體會客語發音之美。《雨馬》中餘甘子在臺灣已種植超過300多年了，更是苗栗在地植物，在民國40、50年代是阿婆們的零嘴，但因為食品加工發達而逐漸被遺忘，後來因餘甘子有豐富的維生素C與抗氧化而重新受到重視，成為流行的阿婆級的超級水果。

《雨馬》藝術監督李遠表示，代表雨後幸福約定的《雨馬》，除了是獻給臺灣的孩子，同時也希望能把這樣的祝福傳遞給全世界的孩子，遠離疫情回到往日快樂生活。請民眾前往觀看各場次活動時，務必全程佩戴口罩，保持社交距離，手部酒精消毒， 做好各項健康防護，安心參與各項活動。

演出期間於竹南國中海口分校預定地周圍之開元路、育才路可開放路邊停車，活動期間縣警局竹南分局會派員加強巡邏以免發生車輛併排、違停之情形，並在觀眾出入口協助交通疏導，以維秩序。