1名網友於路邊草叢發現一個大腦形狀的物體，及不明人士遺忘得鑰匙，他見狀不禁發文笑說，如沒有帶腦的話，草叢可以將就用，貼文曝光後，網友們紛紛表示要打給前任，同學、朋友，因為他們都忘記帶腦，也有人解釋，該物體為馬勃（Puffball），是一種真菌，用於中藥或烹飪使用。

1名網友於臉書社團《路上觀察學院》貼出一張照片，畫面中可見1名粗心民眾疑似走在路上時，不慎將鑰匙沒遺落在一顆很像大腦紋路的白色物體旁，原PO不禁逗趣發文詢問：「大腦很重要，如果沒有的話，草叢裡有先將就用物體」。

文章曝光後，吸引3600名網友按讚、留言「難怪常常有人講話都怪怪的原來都是用草叢裡的腦」、「我要打電話給我前任，叫他趕快去撿」、「原來我同事的腦在這難怪上班時都沒帶腦去」、「你這只有鑰匙不專業，應該要配一些小阿魯的零件」、「莫非這就是傳說中派大星用的聰明珊瑚腦」、「這個腦袋的保鮮期有多久」。

也有網友笑說，「我都被說無腦，可以幫我店到店嗎」、「可以幫他放回最近的派出所嗎，我晚點帶他去領」，不過有網友解釋這其實是，馬勃（Puffball）為一類擔子菌門的真菌，一般為球形，未成熟前是白色，成熟後為褐色，內部為粉末狀，可入中藥，用於止血，也可以用於烹飪，被視為松露近親食材。