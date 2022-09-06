明（7）日各地都有局部短暫陣雨或雷雨，南部、中部、花東山區雨勢明顯。氣象局指出，8日起各地開始轉晴，位於日本南方的熱帶擾動最快可能會在9日生成今年第12號颱風「梅花」，但不影響中秋賞月。

氣象局表示，由於微弱東北風影響，明（7）日水氣稍多，各地有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部、花東山區有局部大雨發生的機率，外出攜帶雨具備用。溫度方面，北台灣天氣稍涼，北部及東北部低溫23至25度，其他低溫26、27度，北台灣高溫約28至30度，其他地區高溫30、31度。

氣象局預測明日降雨狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局提醒，基隆北海岸及東半部沿海（含綠島、蘭嶼）易有長浪發生，台中以北及東部沿海地區有較強陣風，鄰近海域作業或活動請注意安全。另外空品方面，由於東北風挾帶微量境外臭氧移入，中部、雲嘉南零星地區可能達「橘色提醒」等級，馬祖為「橘色提醒」等級。

氣象局預報員陳伊秀表示，8日起至10日天氣穩定，各地多雲到晴，大致上都有賞月機會；第12號颱風梅花有機會在9日、10日生成，未來路徑還有很多不確定性，但基本上不會影響中秋賞月。

另外氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，由於軒嵐諾在台灣東方滯留太久，翻攪海水消耗過多能量，留下一個超深超大的冷水坑，需耗時1個月至1季的時間恢復，期間若有颱風經過可能就是自尋毀滅。