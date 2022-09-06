女星楊丞琳2019年嫁給大陸歌手李榮浩，演藝事業逐漸往對岸發展，近日在節目《還有詩和遠方3》脫口「在台灣沒吃過什麼海鮮」、「我在台灣長大，但我是廣東人」等，引起部分台灣網友撻伐，楊丞琳臉書、IG都緊急關閉留言。稍早，大陸網友拍到楊丞琳現身北京機場，這是她風波後首度露面。

抖音帳號「月月孟」今（6日）中午上傳一段24秒影片，拍下楊丞琳出現在北京機場的畫面，楊丞琳留著一頭棕色長捲髮，戴著黑色口罩，身穿綠白條紋的毛衣和白色長褲，邊走邊使用手機，期間撥了一次頭髮；當她看到粉絲熱烈地迎接，親切的揮手示意，不過從眼神中可以看到，楊丞琳沒有什麼表情，心情似乎受到風波的影響。

楊丞琳現身北京機場，沒什麼笑容。（圖／抖音＠月月孟）
楊丞琳現身北京機場，沒什麼笑容。（圖／抖音＠月月孟）

楊丞琳因說了「台灣吃海鮮奢侈」，慘遭部分台網友出征，許多大陸網友紛紛為楊丞琳叫屈：「我是廣州人，小時候家境也不好，也沒什麼機會吃到海鮮，有錯嗎？」、「人家又不是說從來沒吃過」；事實上，有網友貼出楊丞琳在節目中的完整片段，希望大家不要斷章取義，影片中，炸豆腐魚上桌，楊丞琳品嘗後讚賞好吃，旁人問她台灣人沒吃過這個？另一人幫忙解釋台灣沒有這種魚，楊丞琳則回應：「沒吃過，其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那。」

看著楊丞琳一路成長的華少，暖心地補充：「其實丞琳很早就出道了，丞琳是靠自己的努力幫家裡還清了債務。」楊丞琳接著表示：「我在台北長大，但是我是廣東人，先生是蚌埠人。」

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