大陸生豬企業近日接連公布8月成績單，受益於期間豬價上揚，豬企8月收入數據亮眼，溫氏股份、新希望等企業收入較去年同期大增70％～80％，牧原股份更按年大增175％。
溫氏股份6日公布數據，期間銷售肉豬150.41萬頭，收入人民幣（下同）38.89億元，毛豬銷售均價每公斤21.89元；三項指標分別年增14.76％、81.22％、53.72％。
同日公布數據的新希望顯示，8月銷售生豬94.28萬頭，收入為21.93億元，商品豬銷售均價每公斤20.96元；三項指標分別年增20.92％、74.46％、44.95％。
早一日公布數據的牧原股份指出，8月銷售生豬488.7萬頭，銷售收入116.60億元，商品豬銷售均價每公斤20.94元；三項指標分別年增89.9％、175.4％、50.4％。
面對豬價上揚，大陸已有動作，國家發改委6日早宣布，將自9月8日投放2022年第一批中央凍豬肉儲備。
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