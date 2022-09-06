據悉兇嫌4日曾到萬華一處生活百貨買2把菜刀，疑似就是為了支解屍體，此外他捧著疑似裝有屍塊的垃圾袋畫面也曝光，令人不寒而慄。（翻攝畫面）

分屍案大哥捧行兇前赴商店買2行兇菜刀（警方提供）

新北永和5日驚傳分屍案，54歲梁男被殺害肢解，警方登門時發現屍體僅剩左腳、軀幹，頭顱、雙手以及右腳皆已消失，梁男73歲的大哥狠心犯案，他今日下午在台北市水源市場附近一處超商落網，隨著案件偵破，警方陸續確認更多掌握到的事證，買菜刀、棄屍的監視器畫面也陸續曝光。

警方調查，梁嫌1日凌晨拿水果刀一刀刺死胞弟，當日清晨6時許先剁除頭顱，下午放進垃圾袋丟棄，隔日清晨再肢解雙手、右腳，包進垃圾袋，晚間7時扔進垃圾車。

據悉兇嫌4日曾到萬華一處生活百貨買2把菜刀，疑似就是為了支解屍體，此外他捧著疑似裝有屍塊的垃圾袋畫面也曝光，令人不寒而慄。（翻攝畫面）

據悉兇嫌4日曾到萬華一處生活百貨買2把菜刀，疑似就是為了支解屍體，此外他捧著疑似裝有屍塊的垃圾袋畫面也曝光，令人不寒而慄。（翻攝畫面）

從監視器畫面可以看見，在此之後，梁嫌4日還前往生活百貨買刀，疑似是為肢解剩餘屍體，手段兇殘，讓人不寒而慄，但全案於5日晚間曝光，他還來不及處理，就步上逃亡之途，帶著紅色行李箱坐公車前往台北市公館一帶。

由於紅色行李箱十分顯眼，警方藉此掌握梁嫌動向，得知他先將行李箱寄放在公館超商，再漫無目的地坐公車前往三重、台北車站、龍山寺，最後返回超商，但警方早已埋伏，待梁男出現就一擁而上，將其上銬帶回訊問。

兇嫌大哥逃亡時先將行李寄放在公館一處超商，在超商店員幫忙拖住人下，警方順利逮人，兇嫌身上有16萬現金，行李箱裡裝滿棉被衣物，遭警方帶回警局時情緒略憤怒，面對記者提問表示，弟弟「一個人住三間房」且借錢不還，他感覺被欺負才痛下殺手，據悉死者積欠他約5萬元現金。

31日晚點兄弟倆再度因金錢爆發口角，兇嫌遂在本月1日凌晨3點趁弟弟睡著時一刀刺向心臟，對方當場斃命，他在早上6點多將死者頭部砍下，中午1點多扔垃圾車，隔天（2日）清晨再將雙手、右腳砍下，晚上7點多再度丟垃圾車。目前警方將依殺人、毀損屍體、棄屍等罪移送法辦。