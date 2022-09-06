俄烏戰爭掀起的能源短缺危機籠罩全球，加上實現碳中和以對抗氣候變遷的壓力，歐美日過去追求去核的政策出現轉彎，從美國《通膨削減法案》補助核電，到德國核電廠延後除役，全球核能大有復辟之勢。

旨在透過投資獎勵乾淨能源、降低處方藥價及對大企業加稅等措施對抗通膨的《通膨削減法案》，8月中旬經美國總統拜登簽署後正式立法。其中投資乾淨能源部分，有一項聯邦資助建置小型核電的提案。

標榜新一代核電的先進反應爐（advanced reactors）近年來逐漸發展茁壯，此小型核能反應爐，具備比前代成本更低、建置速度更快的優點。但其經濟效益尚未獲證實，目前美國一座都未興建。

分析師及業界主管指出，拜登簽署《通膨削減法案》後，補助先進反應爐有了法源依據，可望將此建置小型核電提案往前推進。

該法案同時提供舊有核電廠稅額減免，協助其維持運作。但有公用事業主管及項目開發商呼籲，應同時蓋新核電廠，才能滿足不斷擴張的能源需求，達成企業和拜登總統的氣候目標。

德國國內僅剩的3座核電廠，原本預計年底全數除役，但俄羅斯宣布無限期關閉通往德國的天然氣管線「北溪一號」後，德國政府5日宣布，其中2座核電廠延後除役繼續營運，以緩和供電吃緊壓力。

這是德國聯合政府內的擁核派與反核綠黨相互妥協後的決定，綠黨本就是從反核運動起家成立。

蕭茲政府此舉象徵能源政策大轉彎，德國數十年來致力落實逐步汰除核電、煤炭、天然氣政策，朝全面使用再生能源轉型。

日本經濟產業大臣西村康稔，日前出席印尼G20部長會議接受美媒訪問時提到，核電是日本追求能源安全及實現碳中和目標的關鍵。

核電常被列為脫碳（decarbonization）的重要選項，今年5月日本首相岸田文雄宣布，為了穩定能源供給及價格，打算重啟閒置的核電設施。日本的能源供應高達94％依賴進口。